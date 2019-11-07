На Донбассе погиб военный, 4 получили ранения

7 ноября российские оккупанты и их наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Под обстрелами погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения, говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил на Facebook.
Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Враг использовал противотанковые управляемые ракеты.
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Обстрелы зафиксировали вблизи Крымского, Южного, Луганского, Новолуганское, Майорская, Авдеевки, Водяного, что на Приазовье, Песков, Гнутово, Опытного и Красногоровки.
В Генеральном штабе Вооруженных сил заявляют о полной безопасности в Золотом-4. Начальник штаба Руслан Хомчак заявил о том, что населенный пункт ни разу не обстреливали.
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