На Донбассе погиб украинский военный

В течение дня российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, не применялось. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска совершали обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.
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В ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.
Вчера, 14 октября, в Авдеевка на Донбассе прошел бой между украинскими военными и боевиками. Последние пытались устроить засаду ВСУ, однако наши бойцы вели наблюдение с тепловизоров.
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