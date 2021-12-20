На Донбассе подорвались украинские военные

В понедельник, 20 декабря, на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве.
Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил в Facebook.
Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих получили травмирование. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - говорится в сообщении.
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По состоянию на 11.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было. Криминогенную ситуацию в районе проведения ООС специалисты оценили как стабильную.
За прошлые сутки, 19 декабря, пиротехники ГСЧС из состава Объединенных сил разминировали почти 1,5 га территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов, добавили в штабе.
19 декабря российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Палили из артиллерии и пулеметов. Потерь среди украинских воинов зафиксировано не было.
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