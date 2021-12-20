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понедельник, 20 декабря 2021 12:27

На Донбассе подорвались украинские военные

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На Донбассе подорвались украинские военные
Два бойца ООС подорвались на неизвестном устройстве. Фото: president.gov.ua

В понедельник, 20 декабря, на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих получили травмирование. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 11.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было. Криминогенную ситуацию в районе проведения ООС специалисты оценили как стабильную.

За прошлые сутки, 19 декабря, пиротехники ГСЧС из состава Объединенных сил разминировали почти 1,5 га территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов, добавили в штабе.

19 декабря российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Палили из артиллерии и пулеметов. Потерь среди украинских воинов зафиксировано не было.

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