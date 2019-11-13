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среда, 13 ноября 2019 07:26

На Донбассе подорвались двое украинских военных: что известно об их состоянии

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На Донбассе подорвались двое украинских военных: что известно об их состоянии
Один из раненых в тяжелом состоянии. Фото: glavcom.ua

12 ноября вооруженные формирования России 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Двое украинских военных получили ранения от подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Одному из них оторвало стопу и перебило голень, в другой - открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги.

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Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли 9 раз, "Север" - 6.

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 12 выстрелов в районе отвода войск, в Петровском.

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Дата
13
ноября

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