На Донбассе подорвались двое украинских военных: что известно об их состоянии

12 ноября вооруженные формирования России 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Двое украинских военных получили ранения от подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Одному из них оторвало стопу и перебило голень, в другой - открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги.
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Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли 9 раз, "Север" - 6.
Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 12 выстрелов в районе отвода войск, в Петровском.
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