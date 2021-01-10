На Донбассе очередная потеря

На Донбассе умер защитник Украины с Ровенщины Иван Остапович.
Он служил по контракту и принимал участие в боевых действиях. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования "Запад" Валерий Басалыга.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
По предварительной информации, причиной смерти воина является острая сердечная недостаточность.
Мужчина умер 9 января около 19:30 в пункте постоянной дислокации. Официальная причина смерти станет известна в ближайшие дни.
Боевики вернули Украине тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ. По предварительным данным, мужчина напился и без оружия перешел на сторону врага.
×
Комментарии