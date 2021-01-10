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воскресенье, 10 января 2021 17:00

На Донбассе очередная потеря

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На Донбассе очередная потеря
В Донецкой области умер воин ВСУ. Фото: Facebook

На Донбассе умер защитник Украины с Ровенщины Иван Остапович.

Он служил по контракту и принимал участие в боевых действиях. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования "Запад" Валерий Басалыга.

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По предварительной информации, причиной смерти воина является острая сердечная недостаточность.

Мужчина умер 9 января около 19:30 в пункте постоянной дислокации. Официальная причина смерти станет известна в ближайшие дни.

Боевики вернули Украине тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ. По предварительным данным, мужчина напился и без оружия перешел на сторону врага.

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10
января

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