На Донбассе очередная потеря

В Донецкой области умер воин ВСУ. Фото: Facebook

На Донбассе умер защитник Украины с Ровенщины Иван Остапович.

Он служил по контракту и принимал участие в боевых действиях. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования "Запад" Валерий Басалыга.

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По предварительной информации, причиной смерти воина является острая сердечная недостаточность.

Мужчина умер 9 января около 19:30 в пункте постоянной дислокации. Официальная причина смерти станет известна в ближайшие дни.

Боевики вернули Украине тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ. По предварительным данным, мужчина напился и без оружия перешел на сторону врага.