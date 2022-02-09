На Донбассе обстреляли украинские позиции с помощью беспилотника

Благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

За прошедшие сутки, 8 февраля, российские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Недалеко от Песков оккупанты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Невельское русские наемники привлекли беспилотный летательный аппарат. С его помощью сбросили выстрел ВОГ-17.

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В направлении Светлодарского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе.

По состоянию на 7:00 9 февраля со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Наблюдатели по организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе вне выделенных мест хранения вооружения. Среди нее – танки, гаубицы, минометы. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 8 февраля.