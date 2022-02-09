На Донбассе обстреляли украинские позиции с помощью беспилотника

 
Ексклюзивы
1/5
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 495
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 972
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2223
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1053
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 531
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3555
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 540
Фото
Все фото
3
6
7
11
3
Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря &quot;казаков&quot; ЛНР
Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря "казаков" ЛНР
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Украинские военные на танках дали отпор &quot;врагу&quot;
Украинские военные на танках дали отпор "врагу"
Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ
Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ
Видео
Все видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1044
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1836
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1080
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 9
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 07:43

На Донбассе обстреляли украинские позиции с помощью беспилотника

  Комментировать
На Донбассе обстреляли украинские позиции с помощью беспилотника
Благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

За прошедшие сутки, 8 февраля, российские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Недалеко от Песков оккупанты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Невельское русские наемники привлекли беспилотный летательный аппарат. С его помощью сбросили выстрел ВОГ-17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс

В направлении Светлодарского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе.

По состоянию на 7:00 9 февраля со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Наблюдатели по организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе вне выделенных мест хранения вооружения. Среди нее – танки, гаубицы, минометы. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 8 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе обстреляли украинские позиции с помощью беспилотника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 32412
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 12969
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 12276
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10260
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 10251
Донбасс
Оккупанты усиливают свои позиции танками, гаубицами и минометами
Оккупанты усиливают свои позиции танками, гаубицами и минометами Просмотров: 144
Россия исказила Минские договоренности - посольство США
Россия исказила Минские договоренности - посольство США Просмотров: 504
Позиция Украины в ТКГ разочаровала Россию
Позиция Украины в ТКГ разочаровала Россию Просмотров: 1098
Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря "казаков" ЛНР
Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря "казаков" ЛНР
3
 Просмотров: 2781
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
6
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
9
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
2
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Голосов: 12429
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть