На Донбассе ОБСЕ заметила неотведенные танки

В оккупированном Донбассе обнаружили неотведенные танки. Фото: Bellingcat

Беспилотник ОБСЕ обнаружил 11 неотведенных танков на временно оккупированных районах Донецкой области.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 13/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 19 января.

"БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 11 танков, размещенных с нарушением линий отвода на полигоне в неподконтрольных правительству районах Донецкой области", - говорится в отчете.

Танки были обнаружены возле оккупированной Новоселовки (37 км северо-восточнее Донецка).

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В предыдущем отчете СММ ОБСЕ информировала о том, что 16 января патруль Миссии обнаружил 22 реактивные системы залпового огня "Град", размещенные в оккупированной части Луганской области с нарушением линий отвода.