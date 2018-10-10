На Донбассе обострение, враг применил управляемые ракеты: есть потери

За прошедшие сутки боевики 14 раз открывали огонь из запрещенного вооружения. Под обстрелами погиб один украинский воин, двое получили ранения.
Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"9 октября ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 39 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - информируют в штабе.
В частности, позиции Объединенных сил в районе Золотого были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами. По защитникам Крымского и Новозвановки применяли БМП-1.
Ствольную артиллерию калибра 152 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Новотошковского, а калибра 122 мм - в районе населенного пункта Водяное. Позиции Объединенных сил в районе Луганского, Гнутово и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Крымского, Новотошковского, Золотого, Новозвановки, Луганского, Новолуганского и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм.
"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения", - говорится в сообщении.
По данным разведки, за минувшие сутки уничтожено трое боевиков и пятеро ранены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали разрушения у Водяном после прилета мины боевиков
Российско-оккупационное командование усилило меры по мобилизации населения на призыв на "службу" в так называемые войска ДНР и ЛНР. Принудительно вызывают мужчин на военные сборы.
Комментарии