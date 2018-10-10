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среда, 10 октября 2018 08:26

На Донбассе обострение, враг применил управляемые ракеты: есть потери

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На Донбассе обострение, враг применил управляемые ракеты: есть потери
9 октября на Донбассе погиб один украинский воин. Фото из открытых источников

За прошедшие сутки боевики 14 раз открывали огонь из запрещенного вооружения. Под обстрелами погиб один украинский воин, двое получили ранения.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"9 октября ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 39 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - информируют в штабе.

В частности, позиции Объединенных сил в районе Золотого были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами. По защитникам Крымского и Новозвановки применяли БМП-1.

Ствольную артиллерию калибра 152 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Новотошковского, а калибра 122 мм - в районе населенного пункта Водяное. Позиции Объединенных сил в районе Луганского, Гнутово и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Крымского, Новотошковского, Золотого, Новозвановки, Луганского, Новолуганского и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожено трое боевиков и пятеро ранены.

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Российско-оккупационное командование усилило меры по мобилизации населения на призыв на "службу" в так называемые войска ДНР и ЛНР. Принудительно вызывают мужчин на военные сборы.

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Дата
10
октября

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