На Донбассе обострение. Украина потеряла двух защитников

Автор: .ukrinform.ua 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм

4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Дважды вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Два раза стреляли в районе населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

Также обстрел был вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из противотанковых ракетных комплексов; в районе населенного пункта Талаковка - из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Дважды атаковали населенные пункты Чермалык и Павлополь - с автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Пески стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе села Водяное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны пять раз. Вблизи населенного пункта Крымское стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Дважды был обстрел вблизи населенного пункта Золотое-4 - с автоматического стрелкового и снайперского оружия, а в районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских военных получили ранения.

На Донбассе от начала суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение.