На Донбассе не работает мобильная связь

На Донбассе появились проблем с мобильной связью.
Пользователи в соцсетях из Луганской и Донецкой области сообщают, что мобильный оператор Vodafone в их регионах работает с перебоями, сообщает РБК-Украина.
Связи Vodafone нет у жителей Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.
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При этом у пользователей других мобильных операторов проблем со связью не возникало.
Боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Луганской и Донецкой области из-за возможного обострения ситуации. Украина информирует международные организации о провокациях, устраиваемых РФ.
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