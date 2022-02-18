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пятница, 18 февраля 2022 05:17

На Донбассе не работает мобильная связь

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На Донбассе не работает мобильная связь
В ОРДЛО не работает мобильная связь. Фото: Корреспондент

На Донбассе появились проблем с мобильной связью.

Пользователи в соцсетях из Луганской и Донецкой области сообщают, что мобильный оператор Vodafone в их регионах работает с перебоями, сообщает РБК-Украина.

Связи Vodafone нет у жителей Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.

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При этом у пользователей других мобильных операторов проблем со связью не возникало.

Боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Луганской и Донецкой области из-за возможного обострения ситуации. Украина информирует международные организации о провокациях, устраиваемых РФ.

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