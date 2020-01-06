На Донбассе ликвидировали террориста

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Просмотров: 4770
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 25794
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2151
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2205
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2277
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 558
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3402
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1053
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1665
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
3
5
4
6
&quot;Жизнь - Украине, сердце - любимой, душу - Богу, честь - себе ...&quot; - умер известный майдановец и ветеран АТО
"Жизнь - Украине, сердце - любимой, душу - Богу, честь - себе ..." - умер известный майдановец и ветеран АТО
Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовую
Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовую
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
В Станице Луганской разобрали мост
В Станице Луганской разобрали мост
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Видео
Все видео
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
Российский оккупант не прекращает огонь на Донбассе
Российский оккупант не прекращает огонь на Донбассе
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1467
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2151
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3402
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 810
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1467
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1341
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
понедельник, 06 января 2020 09:37

На Донбассе ликвидировали террориста

1 Комментировать

На Донбассе ликвидировали террориста батальона "Восток" по прозвищу "Заур".

"Не могу не поделится радостью. Вторая тварь тоже сдохла. Заурчик - земля тебе бетоном. PS. Мною некорректно написан радостный пост. На тот свет отправились уже два моих мучители из батальона Восток", - написала волонтер Ирина Довгань в Facebook, которую в 2014 году, завернутую в государственный флаг Украины, пытали в центре оккупированного Донецка.

Довгань отметила, что ранее был ликвидирован террорист Олег Мамиев ( "Мамай").

"Нельзя не отметить Мамая, с которым жизнь не свела (Слава Богу). Он тоже был утилизирован нашими ВСУ больше года назад. Ряды поредели", - добавила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты нашли доказательства участия РФ в обстрелах на Донбассе

Ирина Довгань - волонтер из города Ясиноватая. Попала в плен боевиков за помощь украинским бойцам. Женщину пытали, вывезли в Донецк, на площади привязали к столбу, обмотав украинским флагом и написав: "она убивает наших детей". Люди на нее бросались, плевали и били ногами. Была освобождена благодаря фото, которое было опубликовано в газете New York Times. Она помогает украинским военным и активно сотрудничает с общественными организациями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе ликвидировали террориста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Корону первого короля-христианина привезли из США

Река в центре города вышла из берегов

Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути

Самое читаемое
&quot;Смотрели &quot;Квартал 95&quot; и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее&quot; - освобожден политзаключенный
"Смотрели "Квартал 95" и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный Просмотров: 42436
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 22698
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 14031
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
11
 Просмотров: 11340
Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни
Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни Просмотров: 9378
Донбасс
Путинские боевики убили украинского военного
Путинские боевики убили украинского военного Просмотров: 234
Стало известно, кто подорвался на мине в зоне ООС
Стало известно, кто подорвался на мине в зоне ООС Просмотров: 999
Десантную бригаду пополнили бронеавтомобилями "Казак-2"
Десантную бригаду пополнили бронеавтомобилями "Казак-2" Просмотров: 549
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
 Просмотров: 1053
Журналисты нашли доказательства участия РФ в обстрелах на Донбассе
Журналисты нашли доказательства участия РФ в обстрелах на Донбассе Просмотров: 837
Больше всего комментируют
54
Русскоязычным телеканалом на Донбассе будут развеивать мифы кремлевской пропаганды
13
В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились
4
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
3
В Багдаде начали похороны генерала Сулеймани
2
Dr Alban незаконно ездил в Крым, но Зеленский "порешал" с разрешением. Это диагноз системе - Геращенко
Голосов: 5032
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua