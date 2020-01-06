На Донбассе ликвидировали террориста батальона "Восток" по прозвищу "Заур".

"Не могу не поделится радостью. Вторая тварь тоже сдохла. Заурчик - земля тебе бетоном. PS. Мною некорректно написан радостный пост. На тот свет отправились уже два моих мучители из батальона Восток", - написала волонтер Ирина Довгань в Facebook, которую в 2014 году, завернутую в государственный флаг Украины, пытали в центре оккупированного Донецка.

Довгань отметила, что ранее был ликвидирован террорист Олег Мамиев ( "Мамай").

"Нельзя не отметить Мамая, с которым жизнь не свела (Слава Богу). Он тоже был утилизирован нашими ВСУ больше года назад. Ряды поредели", - добавила она.

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Ирина Довгань - волонтер из города Ясиноватая. Попала в плен боевиков за помощь украинским бойцам. Женщину пытали, вывезли в Донецк, на площади привязали к столбу, обмотав украинским флагом и написав: "она убивает наших детей". Люди на нее бросались, плевали и били ногами. Была освобождена благодаря фото, которое было опубликовано в газете New York Times. Она помогает украинским военным и активно сотрудничает с общественными организациями.