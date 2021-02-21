На Донбассе ликвидировали террориста

На Донбассе ликвидировали боевика.

"Один погиб, еще двое ранены", - заявили представители 1-го армейского корпуса оккупационного контингента Вооруженных сил РФ, сообщает "Мілітарний портал".

Оккупанты говорят, что мужчину ликвидировали на окраине Горловки у поселка шахты им. Гагарина. В соцсетях пишут, что погибло 5 или 7 террористов. Указали, что погибший имел позывной "Кристалл".

Боевики утверждают, что потери произошли после ответа украинских войск минометным огнем.

Российский террорист Игорь Гиркин сообщил, что 20 февраля имя боевика Горбачев Владимир Алексеевич.

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Такой человек есть в базе Миротворца. Он имел позывной "Кристалл". Проходил службу в 3-й бригаде 1-го армейского корпуса оккупационного контингента Вооруженных сил РФ.

Оккупант родился в России в поселке Алексеевка Белогородской области.

Фото: mil.in.ua

С начала суток на Донбассе зафиксировали 5 вражеских нарушений режима прекращения огня. Под обстрел боевиков попали жилые дома, 3 из них поврежден. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Неподалеку Южного вооруженные формирования РФ били из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.