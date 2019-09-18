На Донбассе готовятся к отводу войск

В гуманитарной сфере на Донбассе произошли сдвиги к лучшему. ФОТО: УНИАН

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил о проведении подготовительных мероприятий по отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Кравченко отметил, что в гуманитарной сфере на Донбассе произошли сдвиги к лучшему.

"Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее", - отметил он во время встречи с координатором системы ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой

Командующий отметил, что в Станице Луганской продолжаются активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста. В частности, подготовлена площадка под строительную технику, для размещения строительных материалов и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги.

Также планируют создать безопасные пункты вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

"Такие районы планировалось создать еще в 2016-м, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской", - добавил Кравченко.

По состоянию на 15 августа из-за российского вторжения на Донбасс погибли 3339 гражданских лиц.