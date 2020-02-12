На Донбассе было относительно спокойно: сообщили последние новости

Боевики дважды обстреляли украинских военных. Фото: Lenta.ua

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ два раза обстреляли украинские позиции.

Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку населенного пункта Орихово - с миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили возможность для молодежи с оккупированных территорий Донбасса получить паспорта граждан Украины. Речь шла и о содействии абитуриентам в поступлении в украинские высшие учебные заведения.