На Донбассе боевики тяжело ранили украинского воина

В зоне ООС ранен украинский боец. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

За минувшие сутки, 20 декабря, российские оккупанты на Донбассе четырежды нарушили режим прекращения огня. Один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на 7.00 21 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение "тишины", сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

В направлении Широкиного противник вел огонь из стрелкового оружия. Один украинский воин получил ранение.

"Воину оказали в медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.

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В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник 20 декабря задействовал беспилотные летательные аппараты. С их помощью произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в ООС.

За прошедшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих ООС получили травмы. Воины находятся в больнице. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.