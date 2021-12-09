На Донбассе боевики тяжело ранили украинских военных

В зоне ООС ранены двое украинских военных. Фото: УНИАН

В течение текущих суток, 9 декабря, российские оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий двое украинских воинов получили ранения, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - средней тяжести", - сообщили в штабе.

В направлении Шумов наемники вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В сторону Причепиловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы разных систем.

Недалеко от Южного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Станицы Луганской российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - подчеркнули в ООС.

1 декабря 2021-го российский снайпер на Донбассе убил военного из Донецкой области 22-летнего Валерия Геровкина. Он был пехотинцем 93-й бригады Холодный Яр ВСУ. Это первая потеря на фронте с начала месяца. 5 декабря погиб украинский защитник из Львовской области 35-летний Руслан Ниров. Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. В ноябре 2021 года враги на Донбассе убили еще шестерых украинских военных.