На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев

На Донбассе 25 июля самоликвидировался боевик Денис Сысоев.
Российский наемник подорвался на гранате в своем дворе в поселке Ясеновском Донецкой области. О смерти террориста сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.
Террорист был 1988 года рождения. При взрыве ему оторвало руку. На теле были многочисленные осколочные ранения. В соцсетях сообщили, что Сысоев ранее был осужден в так называемой ЛНР за незаконное хранение боеприпасов. Гранатой он подорвался в состоянии алкогольного опьянения.
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Кроме того, боевик был внесен в базу сайта "Миротворец".
"В бандформировании с лета 2014 Особые приметы: татуировка на правом плече, ключицах ("звезды"), левом предплечье и запястье", - говорится в сообщении.
На Донбассе в районе населенного пункта Пески 18 июля ликвидировали боевика Александра Гауса.
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