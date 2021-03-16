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вторник, 16 марта 2021 05:19

На Донбассе 174 нарушения "режима тишины" - ОБСЕ

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На Донбассе 174 нарушения &quot;режима тишины&quot; - ОБСЕ
ОБСЕ подсчитывает нарушения "режима тишины" на Донбассе. Фото: Укринформ

В течение прошлых выходных СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 143 нарушения режима прекращения огня и 31 - на Луганщине.

"В Донецкой области в период с вечера 12-го к вечеру 14 марта СММ зафиксировала 143 нарушения режима прекращения огня, в том числе 33 взрыва (1 взрыв в воздухе, 2 разрывы и 30 взрывов неопределенного происхождения)", - сообщается в ежедневном отчете № 60/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ.

Большинство этих нарушений произошло в районах к югу от р. п. Железное (быв. Артемово; подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка), а также на северо-восток и восток от р. п. Гнутово (подконтролен правительству, 90 км к югу от Донецка).

В Луганской области за этот период выявлено 31 нарушения режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство случаев зафиксировано в районах юго-восточнее Попасной (подконтрольна правительству, 69 км к западу от Луганска).

Вблизи Петровки Донецкой области команда Миссии потеряла контроль над пространственным положением беспилотника среднего радиуса действия. Наблюдатели впоследствии вернули аппарат, который был незначительно поврежден.

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12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня, один военный погиб и один травмирован. А по состоянию на 7:00 утра 13 марта с стороны российско-оккупационных войск уже 4 нарушения режима прекращения огня.

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Дата
16
марта

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