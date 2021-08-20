На Донбасс завезли очередную партию гуманитарки

Гуманитарную помощь отправили на Донбасс. Фото: v-variant.com.ua

На временно оккупированную территорию Донецкой области доставили еще 77,5 тонн гуманитарного груза.

Десять грузовиков переправили гуманитарку - строительные материалы, мебель, медицинские средства через КПВВ "Новотроицкое", сообщает пресс служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Груз передало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Помощь предназначена для предотвращения распространения пандемии Covid-19 и на удовлетворение потребностей в гигиенических средствах для многодетных семей, для дошкольных учреждений и учреждений среднего образования, а также для удовлетворения минимальных потребностей населения в строительных материалах.

Ранее через "Новотроицкое" и "Счастье" проехали 24 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Международные организации доставили жителям оккупированных территорий более 184 тонн товаров медицинского назначения, гигиенических наборов и строительных материалов.