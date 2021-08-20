На Донбасс завезли очередную партию гуманитарки

 
Ексклюзивы
1/5
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 135
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 459
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 450
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 261
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1215
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 819
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2142
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 6129
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 693
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
4
3
3
7
4
&quot;Мать отправила присматривать&quot;: трое братьев вместе воюют на Донбассе
"Мать отправила присматривать": трое братьев вместе воюют на Донбассе
&quot;Азбука Донбасса&quot; - оккупанты издали пропагандистский учебник
"Азбука Донбасса" - оккупанты издали пропагандистский учебник
СБУ поймала двух наемников оккупантов
СБУ поймала двух наемников оккупантов
Иловайский котел: &quot;Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг&quot;
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые &quot;воевали&quot; на Донбассе
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
Видео
Все видео
На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов
На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов
"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек
"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников
Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 837
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 531
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1179
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1260
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 126
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
пятница, 20 августа 2021 02:08

На Донбасс завезли очередную партию гуманитарки

  Комментировать
На Донбасс завезли очередную партию гуманитарки
Гуманитарную помощь отправили на Донбасс. Фото: v-variant.com.ua

На временно оккупированную территорию Донецкой области доставили еще 77,5 тонн гуманитарного груза.

Десять грузовиков переправили гуманитарку - строительные материалы, мебель, медицинские средства через КПВВ "Новотроицкое", сообщает пресс служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Груз передало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбасс отправили 20 грузовиков гуманитарной помощи

Помощь предназначена для предотвращения распространения пандемии Covid-19 и на удовлетворение потребностей в гигиенических средствах для многодетных семей, для дошкольных учреждений и учреждений среднего образования, а также для удовлетворения минимальных потребностей населения в строительных материалах.

Ранее через "Новотроицкое" и "Счастье" проехали 24 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Международные организации доставили жителям оккупированных территорий более 184 тонн товаров медицинского назначения, гигиенических наборов и строительных материалов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбасс завезли очередную партию гуманитарки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 14436
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 10962
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 1 Просмотров: 7713
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7245
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6723
Донбасс
Снайпер убил старшего солдата Василия Островского
Снайпер убил старшего солдата Василия Островского 1 Просмотров: 486
В России судят экс-главаря ДНР
В России судят экс-главаря ДНР Просмотров: 738
Глава государства посмертно наградил семерых военных
Глава государства посмертно наградил семерых военных Просмотров: 171
Адское утро на Донбассе: сегодня имеем потери
Адское утро на Донбассе: сегодня имеем потери 1 Просмотров: 828
"Грады", танки и "Гвоздики": дрон зафиксировал технику российских оккупантов
"Грады", танки и "Гвоздики": дрон зафиксировал технику российских оккупантов Просмотров: 396
Больше всего комментируют
26
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
4
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
3
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
3
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
Голосов: 11526
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть