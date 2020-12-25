На Донбасс отправили почти 400 тонн гумпомощи

Грузы направили Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный комитет Красного Креста, а также миссия Украинской православной церкви. Фото: Красный Крест/Twitter

В течение недели на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей было отправили 368 тонн гуманитарной помощи.

Через контрольный пункт "Новотроицкое" за неделю прошли 34 грузовика с гуманитаркой, сообщает Госпогранслужба.

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Так, грузы направили Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный комитет Красного Креста, а также миссия Украинской православной церкви.

"Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 24 декабря, террористы 5 раз обстреляли украинских военных. Режим прекращения огня нарушили вблизи трех населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил.