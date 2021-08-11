На Донбасс отправили 20 грузовиков гуманитарной помощи

Более 114 тонн гумпомощи направили на Донбасс. Фото: facebook.com/odalug

Организация объединенных наций отправила 20 грузовиков с гуманитарной помощью на оккупированный Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА в Facebook.

Всего в грузовиках перевезли более 114 тонн гуманитарной помощи. Их оформили и пропустили пограничники Луганского отряда через КППВ Счастье.

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Гуманитарную помощь оказало Управление Верховного комиссара ООН.

В грузовиках перевезли строительные материалы, предметы и оборудования медицинского назначения, предназначенные для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории Украины.

В Кировской исправительной колонии №33 оккупированного Донбасса убили трех заключенных украинцев. Всех осудили еще до начала войны с Россией. Один из трех убитых - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего парня.