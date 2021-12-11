На Донбасс отправили 136 тонн гумпомощи

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 2466
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 603
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1053
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2124
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1269
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 756
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1701
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 936
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16416
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3492
Фото
Все фото
4
18
13
3
36
Обнаружили 30 артиллеристов, участвовавших в войне против Украины
Обнаружили 30 артиллеристов, участвовавших в войне против Украины
Как жил Донецк в конце ХIХ ст. - подборка фото
Как жил Донецк в конце ХIХ ст. - подборка фото
Зеленский приехал на &quot;передок&quot; к воинам
Зеленский приехал на "передок" к воинам
Задержанный стрелок боевиков сдал кадровых военных РФ
Задержанный стрелок боевиков сдал кадровых военных РФ
&quot;Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа&quot;: как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Видео
Все видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3411
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5913
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1368
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4257
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 180
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
суббота, 11 декабря 2021 12:36

На Донбасс отправили 136 тонн гумпомощи

  Комментировать
На Донбасс отправили 136 тонн гумпомощи
Красный Крест отправил на Донбасс гуммопомощь. Фото: ukrinform

Красный Крест и управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили в Донбасс 136 тонн гуманитарной помощи.

Гумпомощь предназначена для жителей территории, которую контролируют сепаратисты "ЛДНР". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое и Счастье за ​​неделю проехали 22 грузовика с гуманитарной помощью", – говорится в сообщении.

Общий вес груза составил чуть больше 136 тонн. Жителям Донбасса доставлять продуктовые и гигиенические наборы, мебель, хозяйские и медицинские товары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На оккупированном Донбассе есть более 200 мест, где пытают украинцев

52% украинцев поддерживают идею введения виз со страной-агрессором Россией. За последние два года количество сторонников этой идеи выросло на 13%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбасс отправили 136 тонн гумпомощи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Король избрал женщину вместо короны

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 35596
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку Просмотров: 32599
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 22456
Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 8199
Кровавая авария под Черниговом: водителя отправили за решетку. Он не признает вину
Кровавая авария под Черниговом: водителя отправили за решетку. Он не признает вину Просмотров: 8100
Донбасс
"Что у вас в голове, б**?": замминистра устроил конфликт на блокпосте
"Что у вас в голове, б**?": замминистра устроил конфликт на блокпосте Просмотров: 468
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного вооружения
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного вооружения 1 Просмотров: 144
На оккупированном Донбассе есть более 200 мест, где пытают украинцев
На оккупированном Донбассе есть более 200 мест, где пытают украинцев Просмотров: 162
Большинство украинцев за прямые переговоры с Россией по Донбассу – опрос
Большинство украинцев за прямые переговоры с Россией по Донбассу – опрос 1 Просмотров: 324
Погибшему под Иловайском полковнику присвоили Героя Украины
Погибшему под Иловайском полковнику присвоили Героя Украины Просмотров: 423
Больше всего комментируют
21
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
3
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
3
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
Голосов: 11950
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть