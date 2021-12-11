На Донбасс отправили 136 тонн гумпомощи

Красный Крест отправил на Донбасс гуммопомощь. Фото: ukrinform

Красный Крест и управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили в Донбасс 136 тонн гуманитарной помощи.

Гумпомощь предназначена для жителей территории, которую контролируют сепаратисты "ЛДНР". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое и Счастье за ​​неделю проехали 22 грузовика с гуманитарной помощью", – говорится в сообщении.

Общий вес груза составил чуть больше 136 тонн. Жителям Донбасса доставлять продуктовые и гигиенические наборы, мебель, хозяйские и медицинские товары.

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52% украинцев поддерживают идею введения виз со страной-агрессором Россией. За последние два года количество сторонников этой идеи выросло на 13%.