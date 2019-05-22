На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны

Фото: София Староконь

Более 50 авторов ветеранов войны представили свои книги на ярмарке "Книжный Арсенал", который проходит в Киеве.

Для них работает специальный шатер, который установили на территории Арсенала, передает журналист Gazeta.ua

На открытие палатки пришел экс-президент Петр Порошенко с женой. Также присутствует вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"У меня на книжной полке есть даже отдельная ниша для книг об украинской войну", - говорит Геращенко.

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"Ветеранская палатка" - специальный проект организаторов Арсенала и писателей-ветеранов в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины.

IX Международный фестиваль "Книжный Арсенал" состоится в Киеве с 22 по 26 мая. Проводится в Мыстецком арсенале.