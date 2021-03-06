На 23-м году жизни внезапно умерла разведчица ВСУ

Умерла 23-летняя девушка с разведроты ВСУ. Фото: facebook.com

На 23-м году жизни внезапно остановилось сердце военнослужащего ВСУ Маргариты Теторенко.

Девушка проходила службу в рядах разведывательной роты 17 батальона 57-й бригады. Об этом сообщает "Женское ветеранское движение" в Facebook.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. У Маргариты остались мама и младшая сестра.

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В пресс-службе ветеранского движения выразили соболезнования родным и близким по поводу смерти вийськовослужбовици.

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб 19-летний Андрей Мирча, боец ​​72-й ОМБР им. Черных Запорожцев. Родом из Степановки Семеновского района Полтавщины. Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием.