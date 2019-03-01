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пятница, 01 марта 2019 11:38

"Мы же не фашисты, как они" - военные рассказали печальную историю живописного села
6

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На Донбассе, среди сосновых лесов есть уютное село Кряковка Новоайдарского района Луганщины.

Оно живописно раскинулось вдоль дороги, которая ведет дальше, на Трехизбенку, рассказывают в ООС.

Люди жили там в своих хлопотах и ​​не думали, что в 2014 году их мирной жизни наступит конец с приходом тех, кого на протяжении 80-ти лет называли братом и соседом, звали к себе в гости.

Жителей села грабили, а в самом селе совершали злодеяния. Тех, кто не повиновался оккупанту - привязывали к деревьям в лесу.

Впоследствии украинские военные принесли мир людям, освободив его от российских оккупантов. Но к сожалению гнилое дыхание "русского мира" все еще не оставляет селян - враг стоит за рекой в ​​соседнем селе Сокольники.

Кряковка была уютным и живописным селом на Донбассе, пока, в 2014 году, жители не пришли "освобождать" от мирной жизни и благосостояния
Фото: ООС
Кряковка была уютным и живописным селом на Донбассе, пока, в 2014 году, жители не пришли "освобождать" от мирной жизни и благосостояния
Кряковка была уютным и живописным селом на Донбассе, пока, в 2014 году, жители не пришли "освобождать" от мирной жизни и благосостояния
Когда украинские войска выгнали захватчиков из села, у людей появилась призрачная надежда на покой, но прожорливый "русский мир" не отпускает - их каждый раз беспощадно обстреливают из минометов боевики Российской Федерацииютным и живописным селом на Донбассе, пока, в 2014 году, жители не пришли "освобождать" от мирной жизни и благосостояния
Кряковка была уютным и живописным селом на Донбассе, пока, в 2014 году, жители не пришли "освобождать" от мирной жизни и благосостояния

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Там россияне развернули минометы и беспощадно из них обстреливают украинцев. Каждый раз, после своих ротаций они, так сказать, пристреливаются по живым целям

"Враг разворачивает свои минометы прямо перед домами людей, живущих в Сокольниках, - рассказывает боец ​​Вооруженных Сил Украины Евгений. - Мы получаем залп с той стороны. Стараемся заблаговременно предупредить и скрыть людей. Но дать залп в ответ мы не можем. Потому что тогда поставим под угрозу жизнь и здоровье украинцев на временно оккупированной территории. Мы же не фашисты, как они".

Сотрудник Американского Совета по внешней политике Стивен Бланк предупредил, что во время выборов президента и Верховной Рады Россия может прибегнуть к эскалации военного напряжения и даже широкого наступления.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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