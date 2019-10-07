"Мы будем оставлять свои позиции, а сепары имитировать отход" - военный о разведении сторон на Донбассе

Военные на Донбассе. Фото: Podrobnosti.ua

Основная проблема разведения сторон на отдельных участках на Донбассе в том, что украинские воины будут оставлять свои позиции, а наемники РФ будут имитировать отход. Так считает комбат 93-й бригады Сергей Плахотник.

"Лапоть, карту купи! А я тем временем куплю за ящик водки билет в первый ряд, чтобы посмотреть, как представители власти посетят Петровское, а президент будет гарантировать безопасность его жителей. Разве что власть сепарская Покажите кто-нибудь на карте, что от Петровского до наших позиций от 1,5 до 3 км. Кровью только моих четырех парней и потом нескольких батальонов строились те позиции. И основная проблема в том, что мы будем оставлять свои позиции, а сепары имитировать уход из никому ненужной Викторовки и отойдут именно на Петровское. И на предмет настроений жителей этого села и соседнего Стилы иллюзий не может быть. Передайте Пристайку: его уже нае&@ли", - рассказал Плахотник.

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6 октября на Майдане состоялось вече "Нет капитуляции" против так называемой "формулы Штайнмайера". 1 октября 2019-го президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на "формулу". Она предусматривает, что оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада должна закрепить особый статус на постоянной основе.