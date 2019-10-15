Военная техника, которая была задействована на параде, была отремонтированной. Фото: Главком

Бывший начальник Генштаба Украины Виктор Муженко рассказал о причинах Иловайской трагедии.

По его словам, это была операция добровольческих батальонов и подразделений МВД, пишет "24 канал".

"Состав практически всех подразделений МВД, которые были привлечены к этой операции, не подчинялся штабу АТО. Мы и де-факто, и де-юре не имели права отдавать какие-то распоряжения и осуществлять управление. То есть давать команды и требовать каких-то действий. Это происходило в рамках той оперативной группы, которая была создана во главе с генералом Хомчаком. Хотя там должен быть руководителем от МВД генерал Яровой", - говорит он.

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После российского вторжения на территорию Украины Путин связался с украинским командованием. Предложил "коридор".

"Но ночью на меня вышел первый заместитель начальника Генштаба РФ генерал Богдановский, который сказал, что условие одно. Крайний разговор, который был перед выходом, это то, что условия меняются и могут позволить выход только если оставляем технику и вооружение. Мы на эти условия согласиться не могли. И не согласились, по большому счету. Было предложено генералу Хомчаку провести вывод подразделений из окружения в ночь с 28 на 29 августа. Они должны были начать движение в три ночи. Согласно докладу Хомчака, в связи с тем, что он не успел все подразделения сосредоточить в районах выхода, выход был перенесен на утро", - добавил Муженко.

Относительно парада Муженко заявил, что привлеченная техника была отремонтирована и после парада должна была идти на фронт.

С 10 по 29 августа 2014-го продолжались бои за город Иловайск Донецкой области. Населенный пункт был стратегически важен для победы над пророссийскими боевиками. Взяв его, Донецк бы полностью окружили и отрезали от российской границы. 24 августа 2014-го российская регулярная армия незаконно пересекла границу с Украиной. 3,5 тыс. солдат на 60 танках атаковали тыл украинских войск. После трех дней боев президент РФ Владимир Путин сообщил украинскому командованию, что выпустит военных по "зеленому коридору". 29 августа российские войска расстреляли две колонны украинских солдат, которые выходили из Иловайска. В тот день погибли 366 бойцов, почти 500 получили ранения.