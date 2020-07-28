Мужчина с топором ворвался в синагогу

Мужчина с топором напал на синагогу в Мариуполе. Фото: скриншот с видео

В Мариуполе Донецкой области неизвестный мужчина напал с топором на синагогу.

Как сообщила Объединенная еврейская община Украины со ссылкой на информацию лидера еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендл Коэна, 28 июля после утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором.

Преступник напал на охранника, вышедшего навстречу, и нанес ему несколько ударов.

Тем не менее охраннику удалось обезоружить нападавшего. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как молодой человек нападает на охранника с топором, а затем, убегая, бросает в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

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"Наша община и я лично выражаем глубочайшую благодарность Рихарду Анатольевичу Голомазову за то, что он, рискуя жизнью, защитил всех, находящихся в здании", - сказал раввин.

По его словам, полиция тут же включилась в работу и занимается поиском преступника.

Ранее патрульные Донетчины задержали практически голого мужчину, который с топором бросался на прохожих. Инцидент произошел в Центральном районе Мариуполя на ул. Грушевского. До задержания нетрезвый дебошир успел повредить автомобиль.