Мужчина пытался провезти в ОРДЛО комплектующие к оружию

Украинец пытался перевезти через контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" комплектирующие к оружию.
Спрятал их в ящике для инструментов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Сегодня гражданин Украины пытался перевезти через контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" комплектующие к оружию. 37-летний мужчина за рулем автомобиля марки "Рено" направлялся на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.
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В багажном отделении правоохранители обнаружили 7 спусковых и 7 обратных механизмов, а также пружины.
"Обнаруженные детали изъяты и будут направлены на экспертизу, которая и установит тип оружия, к которому они могут принадлежать", - добавили в Госпогранслужбе.
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