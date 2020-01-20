Мужчина пытался провезти в ОРДЛО комплектующие к оружию

Комплектующие спрятал в автомобиле. Фото: ГПСУ

Украинец пытался перевезти через контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" комплектирующие к оружию.

Спрятал их в ящике для инструментов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня гражданин Украины пытался перевезти через контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" комплектующие к оружию. 37-летний мужчина за рулем автомобиля марки "Рено" направлялся на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ задержали разведчика ЛНР

В багажном отделении правоохранители обнаружили 7 спусковых и 7 обратных механизмов, а также пружины.

"Обнаруженные детали изъяты и будут направлены на экспертизу, которая и установит тип оружия, к которому они могут принадлежать", - добавили в Госпогранслужбе.

Служба безопасности Украины разоблачила шпиона, который действовал в интересах России. Им оказался что житель Святогорска, контрактник ВСУ.