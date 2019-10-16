"Можно ставить точку" - РФ против роспуска ЛНР и ДНР

Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Фото с открытых источников.

В РФ считают неприемлемым требование Украины распустить террористические организации ЛНР и ДНР ради имплементации политической части Минских договоренностей.

Это заявил член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает "Эспрессо" со ссылкой на российские издания.

Он высказал мнение, если спикер представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер выразила официальную позицию украинской власти, то "на процессе мирного урегулирования на Донбассе можно ставить точку".

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"Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею Минских соглашений о роспуске ДНР и ЛНР неизбежно приведет к срыву этих соглашений", - сказал Клинцевич.

Еще один сотрудник Совета Федерации России - член комитета по международным делам Сергей Цеков - назвал требование Украины "грубым нарушением" Минских договоренностей.

Ранее украинская сторона отметила, что выполнение политической части Минских договоренностей возможно лишь при условии роспуска террористических организаций ЛНР и ДНР. А также полного прекращения огня и вывода из Украины российской армии.