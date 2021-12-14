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вторник, 14 декабря 2021 06:48

"Многие российские солдаты вернутся в гробах" - Резников о возможном нападении РФ на Украину

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&quot;Многие российские солдаты вернутся в гробах&quot; - Резников о возможном нападении РФ на Украину
Вторжение России в Украину станет катастрофою для обоих государств. И Украина, и РФ понесут масштабные потери среди военных, заявил Резников. Фото: Анатолий Степанов, УНИАН

В случае полномасштабного вторжения России в Украину катастрофические последствия потерпят обе стороны. Будет много жертв как с украинской стороны, так и с российской.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, пишет Politico.

"Это будет украинская кровь, это будет российская кровь. Многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах, и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа", - пояснил Резников.

В то же время он выразил уверенность, что украинцы будут бороться за защиту своей земли, своих жизней и будущего детей.

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"У нас есть 200 тыс. резервистов, 400 тыс. ветеранов украинско-российской войны. 400 тыс... просто сосчитайте", - отметил министр, напомнив еще о около 250 тыс. военнослужащих Вооруженных сил.

Министр обороны считает, что Украина не является конечной целью президента России Владимира Путина. Объяснил: поскольку РФ является географическим центром Европы, война придет на весь континент. По словам главы Минобороны, Путин хочет показать Европе "возможности России".

"Мы всего лишь часть, квадрат на шахматной доске больших российских амбиций", – добавил он.

Ранее Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину ознаменует конец нынешнего мира. При этом нападение откроет новую эру без международных правил.

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