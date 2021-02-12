Миссия ОБСЕ умалчивает грубые нарушения перемирия - Цимбалюк

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники дают адекватный ответ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Грубые нарушения перемирия на Донбассе не вошли в последние отчеты СММ ОБСЕ.

Речь идет о ведении снайперского огня вооруженными формированиями РФ и обстрелы минометами 120 калибра. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 11 февраля.

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"Такие грубые нарушения со стороны российских вооруженных формирований как применение 120-мм минометов 8 февраля вблизи Южного или снайперский огонь, который уносит жизни украинских военных, к сожалению, не вошли в отчеты СММ", - сказал он, передает "Укринформ".

Только за неделю с 1 по 7 февраля на Донбассе погибли 3 украинских военнослужащих, еще 6 получили ранения.

"По всей линии соприкосновения имеют место регулярные всплески насилия. И хотя их интенсивность остается значительно ниже, чем в предыдущие годы, эту негативную тенденцию нельзя игнорировать", - отметил Цымбалюк.

За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Погибли 2 воина ВСУ. Один - от снайперской пули вблизи Зайцевого. Другой - вблизи Новомихайловки. Там враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.