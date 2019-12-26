Мир чужой кровью: боевики расстреляли украинский грузовик

Горящий КРАЗ, в который попала противотанковая мина. Фото: mil.in.ua

В Красногоровке боевики обстреляли грузовик 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины.

Попали с ПТУР противотанковой управляемой ракетой в грузчик ЗИЛ-131, рассказал журналист Юрий Бутусов.

Украинские военные не пострадали.

"Сегодня днем в районе Красногоровки российские оккупанты обстреляли подразделение 56-й мотопехотной бригады - два пуска управляемых ракет, в результате поражена машина "Урал". Пуски осуществлены со стороны Старомихайловки. Наши бойцы, по счастью, не пострадали. Война продолжается", - написал он.

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10 июля во Гранитным Донецкой области российские-оккупационные войска так же обстреляли военный грузовик КрАЗ-5233.