Мины 120-го калибра и гранаты "с неба": российские наемники наращивают атаки

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 24 сентября, интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, значительно возросла.

Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом два раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Российские наемники прицельно обстреливали наши позиции из стрелкового оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм в направлении Новолуганского, Верхнеторецкого, Светлодарска, Лебединского, Новозвановки, Водяного и Золотого-4 на Луганщине.

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В Донецкой области под огонь попали позиции украинских защитников вблизи Водяного и Широкино. Здесь российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17. Также в направлении Нью-Йорка дистанционно минировали участки местности противопехотными минами ПОМ-2.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет", - рассказали в штабе.

В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска на Донбассе. Сейчас полноценно работает только КПВВ "Станица Луганская". В Госпогранслужбе заверили, что все пункты пропуска функционируют с 8:00 до 16:00.