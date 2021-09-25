Мины 120-го калибра и гранаты "с неба": российские наемники наращивают атаки

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 468
"У нас нет родины" - невероятная история турок с Месхетии, которые обжились в украинской глубинке
"У нас нет родины" - невероятная история турок с Месхетии, которые обжились в украинской глубинке
Просмотров: 324
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 126
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 225
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 459
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 657
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3330
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 450
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
6
3
5
13
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Боевики впервые за пять лет обстреляли Счастье: ранен городской голова
Боевики впервые за пять лет обстреляли Счастье: ранен городской голова
Жена погибшего разведчика стала офицером ВСУ
Жена погибшего разведчика стала офицером ВСУ
Боевики изрешетили пулями грузовик наблюдателей ОЦКК
Боевики изрешетили пулями грузовик наблюдателей ОЦКК
Определили лучший танковый взвод: невероятные фото
Определили лучший танковый взвод: невероятные фото
Видео
Все видео
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Российские наемники на Донбассе притихли
Российские наемники на Донбассе притихли
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
3 Просмотров: 2259
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 729
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2646
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1287
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 144
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
суббота, 25 сентября 2021 08:55

Мины 120-го калибра и гранаты "с неба": российские наемники наращивают атаки

  Комментировать
Мины 120-го калибра и гранаты &quot;с неба&quot;: российские наемники наращивают атаки
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 24 сентября, интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, значительно возросла.

Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом два раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Российские наемники прицельно обстреливали наши позиции из стрелкового оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм в направлении Новолуганского, Верхнеторецкого, Светлодарска, Лебединского, Новозвановки, Водяного и Золотого-4 на Луганщине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики обстреляли ВСУ из противотанковых гранатометов

В Донецкой области под огонь попали позиции украинских защитников вблизи Водяного и Широкино. Здесь российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17. Также в направлении Нью-Йорка дистанционно минировали участки местности противопехотными минами ПОМ-2.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет", - рассказали в штабе.

В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска на Донбассе.

Сейчас полноценно работает только КПВВ "Станица Луганская".

В Госпогранслужбе заверили, что все пункты пропуска функционируют с 8:00 до 16:00.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мины 120-го калибра и гранаты "с неба": российские наемники наращивают атаки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
сентября

Год назад разбился самолет с курсантами

Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности

Двух полицейских расстреляли во время патрулирования

Ирландская республиканская армия сдала оружие

26 курсантов и офицеров погибли в авиакатастрофе

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 19622
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 10386
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 8136
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 6687
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 6471
Донбасс
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
 Просмотров: 819
Офис президента не ответил Bellingcat по поводу дела "вагнеровцев"
Офис президента не ответил Bellingcat по поводу дела "вагнеровцев" Просмотров: 216
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
 Просмотров: 333
Шмыгаль назвал задолженность по "боевым выплатам" воинам фейком
Шмыгаль назвал задолженность по "боевым выплатам" воинам фейком Просмотров: 171
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
 3 Просмотров: 2259
Больше всего комментируют
7
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
3
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
1
Суд объявил приговор палачу активистов Майдана Крысину
1
В Раду могут попасть восемь партий - социология
Голосов: 11619
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть