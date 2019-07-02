Минский процесс не является эффективным видом переговоров - Кравчук

Леонид Кравчук призывает Украину начать диалог с Россией по Донбассу. ФОТО: Телеканал 24

Леонид Кравчук считает, что Минский процесс - это неэффективный вид переговоров. Он призывает Украину вернуться к Будапештскому меморандуму и начать диалог с Россией по Донбассу.

"Я всегда заявлял, что Минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал. Он не может решить коренной вопрос Украины о территории и урегулировать военный конфликт на Донбассе", - сказал он в эфире специального ток-шоу "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE.

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"Я выступаю за то, чтобы вернуться к Будапештскому процессу. Подумать, как его расширить, как его изменить, но вернуться к нему. Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну. Но не нужно обвинять Украину в бездействии, РФ тоже не идет навстречу ", - добавил Кравчук.

Первый президент Украины Леонид Кравчук через 28 лет во второй раз встретился с советником президента Соединенных Штатов Америки (США) Рональда Рейгана Марком Наттлом на VIII Национальном молитвенном завтраке Украины 30 мая.