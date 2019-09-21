Министр обороны Загороднюк рассказал, как будут разводить силы на Донбассе

По словам Загороднюка, разведение сил будет происходить участками и одновременно с обеих сторон. Фото: News

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, как будет происходить разведение сил на оккупированной части Донбасса.

"Во-первых, оно не будет распространяться одновременно повсюду. Это будет участками. И будет контроль за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", - сказал Загороднюк в интервью "Радио Свобода ".

По его словам, сейчас Генштаб Вооруженных сил Украины занимается разработкой плана разведения сил. Он будет включать в себя все риски, которые могут возникнуть во время этого.

"Действительно, план разведения сейчас создается. Сейчас Генштаб этим занимается. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски. И, конечно, относительно каждого из этих участков будет идти подготовка, объяснение, проработки всех технических вопросов, логистических, вопросов безопасности и так далее ", - отметил Загороднюк.

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