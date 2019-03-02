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суббота, 02 марта 2019 16:04

Министр обороны подписал приказ о повышении оплаты военным

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Министр обороны подписал приказ о повышении оплаты военным
Выплаты будут происходить от 1 апреля 2019 года Фото: Facebook

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении уровня денежного обеспечения украинских военных.

"По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВС Украины, которые находятся в районе ООС", - написал Полторак на своей странице в Facebook.

Выплаты будут происходить от 1 апреля 2019 года.

"Военнослужащие, находящиеся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату +2000 гривен, и общая сумма будет составлять 12000, на второй линии соприкосновения +1000 гривен, и общая сумма будет равняться 5500", - пояснил он.

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Повышения ожидают и военных в Азовском море.

"Они будут получать доплату 5500 гривен, а при выходе на боевые дежурства - 12000 гривен", - заявил глава Минобороны.

На Донбассе ликвидировали двух боевиков, которые были снайперами. Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан в Telegram.

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