Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов

Боевики запустили поезд из двух вагонов / стопкадр

В сети появилось видео с поездом, который запустили в ДНР между оккупированной Еленовкой и Донецком.

Видео обнародовал журналист Денис Казанский.

Автор ролика - местный житель, за кадром остроумно комментирует прибытия "межгалактического поезда", состоящий из двух вагонов и движется очень медленно.

"Украина, завидуй нам!", - смеется автор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рабочая молодежь ДНР" устроила БДСМ на фестивале

В оккупированном городе Александровск Луганской улицам гуляют дикие фазаны. Населенный пункт является городом-спутником оккупированного Луганска.