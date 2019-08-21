Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1278
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2052
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 477
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1863
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2286
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2043
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1413
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6813
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1746
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 990
Фото
Все фото
9
8
7
5
15
4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника
4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника
Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу
Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
Видео
Все видео
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка
Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
На Донбассе ликвидировали террористов, несмотря на перемирие обстреливали воинов ВСУ
На Донбассе ликвидировали террористов, несмотря на перемирие обстреливали воинов ВСУ
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5292
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1863
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2286
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6813
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 423
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 12:38

Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов

  Комментировать
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
Боевики запустили поезд из двух вагонов / стопкадр

В сети появилось видео с поездом, который запустили в ДНР между оккупированной Еленовкой и Донецком.

Видео обнародовал журналист Денис Казанский.

Автор ролика - местный житель, за кадром остроумно комментирует прибытия "межгалактического поезда", состоящий из двух вагонов и движется очень медленно.

"Украина, завидуй нам!", - смеется автор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рабочая молодежь ДНР" устроила БДСМ на фестивале

В оккупированном городе Александровск Луганской улицам гуляют дикие фазаны.

Населенный пункт является городом-спутником оккупированного Луганска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 76152
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 35209
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 26543
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 26325
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 25038
Донбасс
4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника
4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника
9
 Просмотров: 4186
Украинский военный получил ранения - як пройшла доба в ООС
Украинский военный получил ранения - як пройшла доба в ООС Просмотров: 36
Станица Луганская: боевики сорвали синхронный демонтаж укреплений
Станица Луганская: боевики сорвали синхронный демонтаж укреплений Просмотров: 333
Украинский военный получил ранения на Донбассе
Украинский военный получил ранения на Донбассе Просмотров: 54
Сообщили, сколько боевиков сдались СБУ
Сообщили, сколько боевиков сдались СБУ Просмотров: 972
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
В партии Зеленского вступились за нардепа, который обозвал журналистку "тупой овцой"
1
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
1
Радиационное облако от взрыва в Северодвинске накрыло Украину
Голосов: 5135
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua