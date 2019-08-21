Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов

В сети появилось видео с поездом, который запустили в ДНР между оккупированной Еленовкой и Донецком.
Видео обнародовал журналист Денис Казанский.
Автор ролика - местный житель, за кадром остроумно комментирует прибытия "межгалактического поезда", состоящий из двух вагонов и движется очень медленно.
"Украина, завидуй нам!", - смеется автор.
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В оккупированном городе Александровск Луганской улицам гуляют дикие фазаны.
Населенный пункт является городом-спутником оккупированного Луганска.
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