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вторник, 16 июля 2019 13:50

Международные наблюдатели заметили перемещения российских войск на Донбассе

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Международные наблюдатели заметили перемещения российских войск на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ заметили перемещения российских войск в Донбассе. Фото: росзми

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал перемещения боевиков с территории России на Донбасс и обратно.

Сняли, как ночью из оккупированной станции Квашино в направлении России выехал поезд с 12 вагонами, сообщили об этом в отчете.

Кроме этого, 12 июля возле оккупированного населенного пункта Маныч Донецкой области обнаружили грузовик, ехавший по дороге в направлении России. При этом в том районе нет официальных пропускных пунктов.

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"Позже БПЛА засек этот же грузовик в поле примерно в 3,5 км на восточно-северо-восток от Маныча и ориентировочно в 200 м к западу от границы. 14 июля, находясь в пункте пропуска у поселка Вознесеновка, бывший Червонопартизанск Луганской области, представители СММ наблюдали, как с неподконтрольной правительству Украина территории выезжали транспортные средства, которые направлялись в РФ. Последующее наблюдение было прервано, так как вооруженная группа террористов потребовала от патруля СММ покинуть территорию", - говорится в отчете.

Ночью в район Водяного выдвинулась диверсионно-разведывательная группа россиян.

При приближении противника на выгодную дистанцию начался бой, сообщают в Минобороны.

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Дата
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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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