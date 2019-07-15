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понедельник, 15 июля 2019 18:30

Назвали количество умерших на КПВВ жителей Донбасса

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Назвали количество умерших на КПВВ жителей Донбасса
25 человек умерло из-за стресса, вызванного войной. Фото: Газета "День"

С начала года на территории оккупированного Донбасса умерло 25 человек.

Причиной смертей наблюдатели ОБСЕ называют проблемы с сердечно-сосудистой системой, написали об этом в отчете.

В СММ предполагают, что люди умирают из-за эмоциональной перегрузки, что вызвано стрессом.

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Наблюдатели ОБСЕ сообщают об обстрелах на участке разведения сил в районе Золотого на Донбассе.

ОБСЕ зафиксировала в указанном районе воронки от 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных по жилому району с южного и юго-восточного направлений, где находятся сепаратисты. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии.

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Дата
15
июля

На Донбассе начались массовые забастовки

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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