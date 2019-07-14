Боевики применили артиллерию в районе разведения сил - ОБСЕ

На участке разведения сил в районе Золотого зафиксировали обстрелы. Фото: Inpress

Наблюдатели ОБСЕ сообщают об обстрелах на участке разведения сил в районе Золотого на Донбассе.

ОБСЕ зафиксировала в указанном районе воронки от 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных по жилому району с южного и юго-восточного направлений, где находятся сепаратисты. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии.

"10 июля на участке разведения в районе Золотого, на южной окраине населенного пункта Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска), БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил около 20 воронок, образовавшихся, по оценке, недавно в результате разрывов 122- мм артиллерийских снарядов, выпущенных с южного и юго-восточного направлений", - говорится в отчете.

Наблюдатели рассказали, что пять из вышеуказанных воронок были примерно в двух метрах от жилых домов, а в четырех из зданий (два дома и два сарая) была разрушена асбестовая кровля, окна были повреждены. БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал повреждения линий электропередачи, сборов, деревьев и приусадебных участков неподалеку.

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У автодороги T1306 примерно в 50 м к югу от железнодорожного моста с помощью этого БПЛА также было обнаружено 18 воронок, которые, по оценке, образовались недавно в результате разрывов 82-мм минометных мин (определить направление огня не удалось), а также еще семь воронок , которые, по оценке, образовались недавно в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с южного и юго-восточного направлений.

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