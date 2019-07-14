Боевики применили артиллерию в районе разведения сил - ОБСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 261
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 477
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2601
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1089
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 648
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 324
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1755
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1575
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5374
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 927
Фото
Все фото
6
4
6
8
5
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Переселенцы из Донбасса не хотят выселяться из аварийного городка
Переселенцы из Донбасса не хотят выселяться из аварийного городка
36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье
36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье
&quot;Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит&quot;: что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв
В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв
Видео
Все видео
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Остался сын и мать: похоронили защитника Украины
Остался сын и мать: похоронили защитника Украины
"Доброе утро": боевики цинично обстреливают украинские позиции
"Доброе утро": боевики цинично обстреливают украинские позиции
Российские танки едут из Ростова к украинской границе
Российские танки едут из Ростова к украинской границе
Месть за медиков: украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками
Месть за медиков: украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 261
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1413
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 648
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2502
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 июля 2019
Просмотров: 684
Слівце
– Це те саме, що в поляка забрати слово kurwa, а в американця fuck. Без матюка не жизнь, а скука, – біля одного з супермаркетів у ...
воскресенье, 14 июля 2019 15:46

Боевики применили артиллерию в районе разведения сил - ОБСЕ

  Комментировать
Боевики применили артиллерию в районе разведения сил - ОБСЕ
На участке разведения сил в районе Золотого зафиксировали обстрелы. Фото: Inpress

Наблюдатели ОБСЕ сообщают об обстрелах на участке разведения сил в районе Золотого на Донбассе.

ОБСЕ зафиксировала в указанном районе воронки от 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных по жилому району с южного и юго-восточного направлений, где находятся сепаратисты. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии.

"10 июля на участке разведения в районе Золотого, на южной окраине населенного пункта Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска), БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил около 20 воронок, образовавшихся, по оценке, недавно в результате разрывов 122- мм артиллерийских снарядов, выпущенных с южного и юго-восточного направлений", - говорится в отчете.

Наблюдатели рассказали, что пять из вышеуказанных воронок были примерно в двух метрах от жилых домов, а в четырех из зданий (два дома и два сарая) была разрушена асбестовая кровля, окна были повреждены. БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал повреждения линий электропередачи, сборов, деревьев и приусадебных участков неподалеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ рассказали, как Россия выдает сербского боевика за своего журналиста

У автодороги T1306 примерно в 50 м к югу от железнодорожного моста с помощью этого БПЛА также было обнаружено 18 воронок, которые, по оценке, образовались недавно в результате разрывов 82-мм минометных мин (определить направление огня не удалось), а также еще семь воронок , которые, по оценке, образовались недавно в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с южного и юго-восточного направлений.

Боевики снова обстреляли жилые кварталы прифронтовой Марьинки в Донецкой области. Пострадавших не обнаружили. Наблюдательный группа украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения в четырех домах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики применили артиллерию в районе разведения сил - ОБСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

"Теперь здесь танцуют": на месте разрушенной тюрьмы установили таблицу

Самое читаемое
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
15
 Просмотров: 24382
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 22870
В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа
В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа
14
 Просмотров: 17604
Лунное затмение уже близко: что нужно знать об этом дне
Лунное затмение уже близко: что нужно знать об этом дне
 Просмотров: 17100
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко 11 Просмотров: 11232
Донбасс
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
6
 Просмотров: 441
В ОБСЕ рассказали, как Россия выдает сербского боевика за своего журналиста
В ОБСЕ рассказали, как Россия выдает сербского боевика за своего журналиста 1 Просмотров: 1440
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 7659
Враг ранил двух украинских военнослужащих
Враг ранил двух украинских военнослужащих Просмотров: 90
"Мать 5 минут не успела, чтобы увидеть раненого сына" - 9 дней за Эдуардом Лободой
"Мать 5 минут не успела, чтобы увидеть раненого сына" - 9 дней за Эдуардом Лободой
6
 1 Просмотров: 4500
Больше всего комментируют
16
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
11
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
7
Опрос Info Sapiens: Партия Порошенко обходит "Оппозиционную платформу"
6
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
Голосов: 3032
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua