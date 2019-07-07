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воскресенье, 07 июля 2019 12:31

Месть за медиков: украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками

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Месть за медиков: украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками
youtube Украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками

Подразделение К-2 с 54-й бригады ВСУ уничтожил склад боеприпасов боевиков.

Объект находился в районе хутора Вольный, что на Луганщине.

"Это - тот же ответ, наших медиков", - сказал волонтер Юрий Мисягин, который выложил видео в сеть. - Сравнивают с землей, к основанию, ниже фундамента, вместе с оружием, боеприпасами и живой силой ".

Окраина хутора была вся укреплена: ДОТ, блиндаж, окопы по всему переднему краю и между домами, которые были преобразованы в склад боеприпасов и жилье.

"Боевая-разведывательная группа К-2 с 54-й механизированной бригады разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага сделку. Отработали по всем целям", - пояснил Мисягин.

Уничтожили дзот, блиндаж, склад боеприпасов, командный пункт, жилое помещение.

"Достали врага везде. Подвалы не помогли, получили и там", - добавил военный волонтер.

По неподтвержденной информации, двух оккупантов ликвидировано, еще четверо - ранены, а блиндаж и бывший склад с боеприпасами "догорали еще очень долго".

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Вчера боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня.

8 раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

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