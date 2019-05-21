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вторник, 21 мая 2019 10:08

"Месть за братьев": показали видео ликвидации командира боевиков "Луня"

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&quot;Месть за братьев&quot;: показали видео ликвидации командира боевиков &quot;Луня&quot;
Командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск Евгения Шабанова ликвидировали 10 Мая / скрин

В сети показали видео ликвидации кадрового русского офицера, который был командиром батальона 5 отдельной мотострелковой бригады, Евгения Шабанова с позывным "Лунь".

Боевика уничтожили ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты, сообщает фонд Вернись живым.

"Да, это была месть за братьев. Быстро, изящно, ювелирно. И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое о Вооруженных силах Украины и морскую пехоту. С каждым, кто посягнет на жизнь украинском. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках. Памяти Дениса Козьмы псевдо "Дед" и Ивана Сакало псевдо "Бродяга"," - пишет Андрей Римарук из фонда.

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6 мая в 10:45 в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер 24-летний Иван Сакаль, старший сержант 137 отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ. Родом из города Турка Львовской области.

Денис Козьма погиб 1 мая. Старший матрос 31-летний Денис Козьма - боец ​​35 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. Имел позывной "Дед". Уроженец села Приозерное Килийского района Одесской области. На фронте с августа 2014-го.

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