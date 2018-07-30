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понедельник, 30 июля 2018 17:43

"Менял гранаты за бутылку" - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе

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&quot;Менял гранаты за бутылку&quot; - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе
Константин Фофанов воевал на Донбассе за боевиков / фото: Донбас.РеалииОлег Фофанов воевал на Донбассе за боевиков / фото: Донбас.Реалии

60-летний белорус из города Борисова Константин Фофанов, воевавший на Донбассе за "русский мир", рассказал, что он видел на оккупированной части Луганщины.

Об этом говорится в материале журналистов программы "Донбас.Реалии".

Фофанов продемонстрировал журналистам фотографии с войны и рассказал, что среди его коллег-боевиков на Донбассе он был единственным белорусом.

"Белорус был один я. Русские были. Ну, и местные были", - рассказал Фофанов. Он воевал против Украины полтора года на Донбассе.

На войну Фофанова летом 2014-го позвал телевизор.

"Народ оттуда, как показывают по телевидению, прет толпами, убегают! Ну, и некому за них заступиться, получается. Все вроде сочувствуют, в интернете пишут, как туда добраться добровольцам. Короче, я сказал: "Все, ребята, завязываю с бизнесом - поеду", - рассказал боевик.

Утверждает, что оружие на оккупированной территории можно было купить или выменять за бесценок - фактически, за бутылку.

"Там даже был один из России майор. Ну, как майор. Ему там уже звание дали. Значит, он тоже не знал, как поступить в "ополчение". И получилось так, что он сразу попал к каким-то русским фашистам. Те не воевали - приезжали туда, скупали у местного населения оружие и вывозили ее в Россию, в Москву", - рассказывает.

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Он уточнил, что русские фашисты не были подразделением.

"Ну, они не подразделение, они типа в форме. Язык подвешен, но там сразу не разберешь. Это же война не такая, что "немцы-русские". А ты в форме, он в форме. Никто никому, как говорят, военную тайну не выдает. И никто не знает, кто ты и что ты", - сказал боевик.

Служба безопасности Украины обнародовала имена трех наемников частной военной компании Вагнера, которые воевали в Сирии и на Донбассе. Один из них - гражданин Республики Армения Гевор Грачян погиб во время так называемого "пригожинського наступления" в Сирии 7 февраля 2018-го. Также воевали: гражданин Республики Молдова Раду Донец и гражданин Казахстана Антон Климов.

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