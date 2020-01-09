"Мечтаем не отдать позиции, которые отвоевывали ценой собственных жизней"

Каждые 150 метров украинской земли отвоеваны ценой жизней погибших и раненых.

Об этом рассказал командир тактического снайперского подразделения одной из бригад ВСУ на фронте Сергей Варакин, пишет Благотворительный фонд "Вернись живым".

"Нам нужна победа. Нам – людям, которые прошли Майдан, войну. Мы не устаем, мы совершенствуемся, учимся, отвоевываем, вкапываемся в каждый сантиметр донбасской земли. А сейчас появилось много тех, кто "устал от войны". Они не помогали армии, волонтерам, не тратили своих финансовых, моральных, духовных сбережений все эти шесть лет. Так от чего вы устали?" – спрашивает Сергей Варакин.

Военный сидит в помещении. Когда-то оно служило для мирных собраний.

После российского вторжения на территорию Украины здание стало домом для для тактического снайперского подразделения, командиром которого является Сергей.

Автор: Вернись живым На фото командир тактического снайперского подразделения одной из бригад ВСУ на фронте Сергей Варакин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики ДНР будут отбирать украинские паспорта

"Говорим о местных жителях, в том числе и о патриотах, которые шесть лет помогают военным и не хотят прихода "русского мира". О том, как изменилась война за последние месяцы и враг за последние годы", – рассказывает он.

Сам Сергей был волонтером, потом решил защищать Украину с оружием в руках. Теперь он и его бойцы, которых 6 лет назад называли партизанами, – снайперы.

"Ребята в мое подразделение отбирались по многим критериям, в том числе честно отвечая на вопрос: "Будешь ли ты воевать, если вдруг перестанут платить зарплату?" Каждый из них сказал: да. Сейчас мы почти всю свою зарплату тратим на армию, потому что, чтобы хорошо воевать, нужно вкладывать большие деньги в свое развитие, снаряжение. А все, что нам нужно, очень дорого стоит. Но до сих пор есть люди, которые сами звонят, предлагают помощь. Благодаря таким мы и можем нормально воевать, есть хорошие прицелы, дальномеры, метеостанции. Единственное, за что я благодарен ** йлу (президенту РФ Владимиру Путину. – Gazeta.ua), – я познакомился с настоящими людьми, отверг мусор, который у меня был, и горжусь этим. Горжусь своими командирами. На войне ты знаешь, что здесь один, там – враг, а на гражданке все сложнее. Сначала я думал, что война у меня отняла все. А потом я переосмыслил и понял, что приобрел что-то новое".

По мнению снайпера разведения и попытки примириться с РФ – неправильные.

"Раньше мы мечтали, что будем идти вперед, отвоевывать свою территорию. А сейчас мечтаем о том, чтобы не отойти, не оставить тех позиций, где 150 м отвоевывали ценой одного погибшего и семерых раненых. Да, наших людей не вернуть, но Россия должна платить, в том числе и в международных судах".

8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. 3 военных получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.