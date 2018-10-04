Машину "киборга" протаранила маршрутка - ветеран погиб

Вчера в результате ДТП погиб волонтер, ветеран АТО 37-летний Виктор Штурмак. Авария произошла на въезде в город Долина Ивано-Франковской области

О смерти "киборга" сообщили в Фейсбук-странице 93-й ОМБр.

Согласно сообщению, около 9:00 Виктор Штурмак ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21015. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter сообщением "Долина - Ивано-Франковск".

От полученных травм военнослужащий погиб на месте. Также 8 человек травмированы.

У Штурмака остались родители (проживающих за рубежом), жена и 2 малолетних детей.

Фото: facebook

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Виктор Штурмак родился 02.09.1981 года. Уроженец села Старый Мизунь Долинского района Ивано-Франковской области, житель пгт Выгода Долинского района. Старший лейтенант, оперативный дежурный офицер командного пункта 93-й отдельной механизированной бригады, активный участник революции Достоинства, участник боевых действий на Востоке страны в 2014-2016 годах. Окончил НУ "Львовская политехника", на военной кафедре получил звание лейтенанта. Работал на Долинском ГПЗ. С начала войны занимался волонтерством. Совершил 14 поездок в зону АТО. Мобилизован 1 февраля 2015 После подготовки в 184 НЦ был направлен в 93-й ОМБр на должность офицера отделения боевой подготовки. Служил в штабе бригады на Днепропетровщине. Занимался подготовкой новобранцев на полигоне. Написал рапорт, чтобы поехать на передовую. С 13 апреля 2015 по 11 марта 2016 находился в зоне АТО. Прошел бои в районе Донецкого аэропорта - Пески, Очеретино, Тоненькое, Водяное (Ясиноватский район). Награжден нагрудными знаками "Участник АТО", "93-я отдельная гвардейская механизированная бригада", "За достижения в военной службе" II ст. (Отличие НГШ). В 2016 году получил награду города Долины "Орден имени Емельяна Антоновича" за выдающиеся заслуги перед городом.