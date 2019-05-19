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воскресенье, 19 мая 2019 22:35

Марчук ушел с Минского процесса

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Марчук ушел с Минского процесса
Марчук больше не будет участвовать в Минском процессе. Фото: Vse.Media

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал Марчук в в Facebook.

Марчук был привлечен к переговорам в Минске от 22 ноября 2018 после того, как с этой должности ушел кекс-президент Украины Леонид Кучма.

До этого Марчук был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске.

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