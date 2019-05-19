Марчук ушел с Минского процесса

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал Марчук в в Facebook.

Марчук был привлечен к переговорам в Минске от 22 ноября 2018 после того, как с этой должности ушел кекс-президент Украины Леонид Кучма.

До этого Марчук был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске.