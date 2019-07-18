Макрон и Путин поговорили о Донбассе

Президенты обсудили работу в "нормандском формате". Фото: Reuters

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмануэль Макрон в четверг обсудили решение конфликта на Донбассе в рамках "нормандского формата".

О разговоре сообщил официальный сайт Кремля. На сайте президента Франции о факте переговоров пока не сообщили.

"Выразили готовность активизировать совместную работу в этом направлении, в частности, в рамках "нормандского формата", - сообщили на сайте президента РФ.

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В Кремле отмечают, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

11 июля Зеленский провел первую телефонную беседу с Путиным. "Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возврату удерживаемых с обеих сторон людей. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - говорится в сообщении Кремля.