"Любовь к Родине стоит боли" - в Днипре спасают старшего лейтенант ВСУ

Из Попасной и военного госпиталя военнослужащего эвакуировали в Днипро в больницу Мечникова.
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"Разорвало бронежилет, отбросило, потерял сознание. Потом увидел большое ранения локтя и бедра, - пишет главный врач больницы Сергей Рыженко в Facebook. - Тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы локтевой кости, множественные ранения бедер".
Врачи готовят план выздоровления молодого офицера. Дмитрий родом из города Яготин Киевской области.
30 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения. Погиб 23-летний морпех Сергей "Сава" Савинов.
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