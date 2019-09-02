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понедельник, 02 сентября 2019 10:04

"Любовь к Родине стоит боли" - в Днипре спасают старшего лейтенант ВСУ

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Автор: Сергій Риженко
  30 августа ранения получил 28-летний старший лейтенант Дмитрий
30 августа ранения получил 28-летний старший лейтенант Дмитрий
30 августа около 22:00 вблизи Новозвановки Луганской области оккупанты обстреливали позиции украинских военных. Ранения получил 28-летний старший лейтенант Вооруженных сил Дмитрий. Через 4 дня он должен был пойти на ротацию.

Из Попасной и военного госпиталя военнослужащего эвакуировали в Днипро в больницу Мечникова.

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"Разорвало бронежилет, отбросило, потерял сознание. Потом увидел большое ранения локтя и бедра, - пишет главный врач больницы Сергей Рыженко в Facebook. - Тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы локтевой кости, множественные ранения бедер".

Врачи готовят план выздоровления молодого офицера. Дмитрий родом из города Яготин Киевской области.

30 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения. Погиб 23-летний морпех Сергей "Сава" Савинов.

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