Любишь Россию - езжай: Зеленский высказался о пророссийских жителях Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский не станет бороться за людей, живущих в Украине и имеющих двойное гражданство.

По его мнению жители Донбасса делятся на тех, кто поддерживает Украину, тех, кто считает, что Россия им ближе, и "заблудших", пишет ТСН.

"Есть опросы, большинство людей Луганской и Донецкой областей хотят жить в России. Это неправильно. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Также есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за Россию. Кто за Россию, может туда поехать. Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта", - подчеркнул он.

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Зеленский заявил, что по его мнению каждый человек имеет право выбирать где ему жить. Ситуацию, когда человек имеет 2 гражданства, живет в Украине и называет себя русским президент считает "неправильным и несправедливым".

"Это не работает. Что касается заблудившихся, если кто-то украинский паспорт, а затем дополнительно принимает российский паспорт и получает социальную поддержку здесь и там, он сбился с правильного пути. У меня нет морального права говорить:" Тьфу ". Вы должны вернуть этих людей, чтобы бороться с ними. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только россиянами ", - резюмировал он.

РФ выдала аккредитацию Луганскому государственному медицинскому университету имени святителя Луки. Разрешение от России на образовательную деятельность медуниверситет получил первым из всех высших учебных заведений, расположенных на подконтрольной ЛНР территории. Сообщили об этом Новости Донбасса.